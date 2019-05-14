هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 05:19 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييمات للولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا أربع ناقلات قبالة الإمارات، وليس القوات الإيرانية نفسها.

وأضاف المسؤول أن من بين المهاجمين المحتملين جماعة الحوثي في اليمن أو فصائل شيعية تدعمها إيران وتتخذ من العراق مقرا لها، لكنه أردف أن واشنطن لا تمتلك دليلا دامغا على مخربي السفن الأربع، ومنها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة ساحل إمارة الفجيرة يوم الأحد.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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