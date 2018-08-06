مسؤول: أمريكا طلبت من السعودية تفاصيل بشأن احتجاز نشطاء
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واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات بشأن احتجاز نشطاء وحثتها على احترام الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في أول تعليقات من واشنطن منذ اندلاع نزاع بين الرياض وأوتاوا بسبب اعتقال نشطاء حقوقيين.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء" واصفا المملكة وكندا بأنهما "حليفان مقربان".
وأضاف المسؤول "نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
رويترز