هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 11:02 م

واشنطن (رويترز) - نفى مسؤول أمريكي لرويترز يوم الأربعاء ما نقلته وسائل إعلام عن أن الولايات المتحدة تبحث مع تركيا هجوما محتملا لتركيا في شمال شرق سوريا، وقال إن واشنطن لا تعتقد بأن مثل هذه العملية ضرورية للتصدي لمخاوف أنقرة الأمنية.

كانت وسائل إعلام تركية رسمية نقلت عن مسؤول عسكري تركي قوله يوم الثلاثاء إن أنقرة تبحث مع الولايات المتحدة وروسيا هجوما محتملا في منطقة بشمال شرق سوريا خاضعة لسيطرة مقاتلين يقودهم الأكراد.

وقال المسؤول الأمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته "أمريكا لا تبحث هجوما تركيا في شمال شرق سوريا مع تركيا".

وتريد تركيا إقامة منطقة آمنة على الحدود إلى الشرق من نهر الفرات بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية من سوريا.

ويدعم الجيش الأمريكي القوات التي يقودها الأكراد وتقاتل الدولة الإسلامية هناك. بيد أن تركيا تعتبر مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها واشنطن، إرهابيين وتهدد بشن عمليات ضدهم.

وقال المسؤول "لقد أجرينا مرارا مباحثات بشأن آلية أمنية

أو ‭‭‭'‬‬منطقة آمنة‭‭‭'‬‬‬ في شمال شرق سوريا من شأنها أن تتصدى للمخاوف الأمنية التركية".

وأضاف "تفاصيل الآلية الأمنية قيد البحث والتطوير، لكنها من وجهة النظر الأمريكية لا تتطلب هجوما تركيا".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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