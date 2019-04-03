هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 09:54 ص

طائرة 737 ماكس في مصنع بوينج في رنتون بواشنطن يوم 27 مارس آذار 2019. تصوير: لينزي واسون - رويترز

أبوظبي (رويترز) - قال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني يوم الأربعاء إن الإمارات ستجري فحوصات مستقلة لأية تعديلات في طائرات بوينج من طراز 737 ماكس قبل السماح للطائرات الممنوعة من التحليق باستئناف الطيران في مجالها الجوي.

ومُنعت طائرات ماكس من التحليق في أماكن كثيرة في العالم منذ الشهر الماضي في أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال خمسة شهور وهو ما أودى بحياة 346 شخصا.

وقالت بوينج إنه من المتوقع طرح تحديث برمجيات خلال أسابيع لمنع تشغيل نظام التوقف المفاجئ بسبب بيانات خاطئة. ويخضع هذا الأمر لتدقيق بعد تحطم الطائرتين.

وقال السويدي لرويترز خلال مؤتمر لقطاع الطيران في أبوظبي "استنادا إلى خطتهم للإصلاح سنفحص هذا الطراز من الطائرات على نحو مستقل وقد نتعاون مع كيانات أخرى في أوروبا وبناء عليه إذا شعرنا بارتياح فسوف نتخذ قرارا (بشأن رفع الحظر على التحليق)".

وتشغل شركة فلاي دبي الإماراتية طائرات ماكس.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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