هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 01:16 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الاثنين إن انسحاب القوات الأمريكية في سوريا سيقتصر في بادئ الأمر على جزء من الأرض قرب الحدود التركية كانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على العمل معا لإقامة منطقة أمنية خاصة فيه.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى رويترز مشترطا عدم ذكر اسمه أن الانسحاب من المنطقة لن يشمل الكثير من القوات بل ربما العشرات فقط. ولم يوضح ما إذا كانت القوات سترحل عن سوريا أم ستنتقل إلى مكان آخر في البلاد التي يوجد بها نحو ألف جندي أمريكي.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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