هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 05:04 ص

واشنطن (رويترز) - قال رئيس الأمن لدى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس يوم السبت إن الحكومة السعودية وصلت إلى هاتف بيزوس وحصلت على معلومات خاصة منه.

وقال جافين دي بيكر، وهو مستشار أمني منذ فترة طويلة، إنه أنهى تحقيقه في نشر الرسائل النصية المسربة بين بيزوس ولورين سانشيز، مذيعة التلفزيون السابقة، والتي نشرتها صحيفة ناشونال إنكوايرر في يناير كانون الثاني وقالت إن بيزوس كان يواعد سانشيز.

واتهم بيزوس الشهر الماضي الشركة المالكة للصحيفة بمحاولة ابتزازه من خلال التهديد بنشر "صور حميمة" قيل إنه أرسلها إلى سانشيز، ما لم يقل علنا إن تقرير الصحيفة عنه ليس له دوافع سياسية.

وقال دي بيكر في مقال على موقع ذا دايلي بيست إن الشركة الأم لناشونال إنكوايرر، شركة أمريكان ميديا، طلبت أن ينفي دي بيكر أي دليل على "التصنت الإلكتروني أو التسلسل في عملية حصولهم على الأخبار".

وكتب دي بيكر "خلص محققونا وعدد من الخبراء بثقة عالية إلى أن السعوديين وصلوا إلى هاتف بيزوس، وحصلوا على بعض المعلومات الخاصة... وحتى اليوم، من غير الواضح إن كانت شركة أمريكان ميديا على دراية بالتفاصيل وإلى أي مدى".

ولم يرد متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق. وفي فبراير شباط قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إن المملكة ليس لها "علاقة مطلقا" بتقرير ناشونال إنكوايرر.

ولم يرد ممثل عن شركة أمريكان ميديا على طلب التعقيب. وقالت أمريكان ميديا إنها تصرفت بصورة قانونية فيما يتعلق بنشر قصة بيزوس.

وقال دي بيكر إنه رفع نتائج تحقيقه إلى مسؤولين اتحاديين أمريكيين دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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