هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2020 06:45 م

السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي في صورة من فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي - صورة من السفارة الصينية في إسرائيل محظور اعادة بيعها أو وضعها في الأرشيف.

القدس (رويترز) - قال مسؤول إسرائيلي إن سفير الصين لدى إسرائيل عُثر عليه ميتا في مقر إقامته يوم الأحد وإن المؤشرات الأولية تفيد بأن وفاته كانت لأسباب طبيعية.

ووفقا للموقع الإلكتروني للسفارة الصينية أصبح دو وي (57 عاما) سفيرا لبلاده في إسرائيل في فبراير شباط الماضي.

وأكد متحدث باسم الشرطة وفاة السفير في منزله في مدينة هرتزليا الساحلية، مكتفيا بالقول إن الشرطة كانت موجودة في الموقع "في إطار الإجراءات المعتادة".

وقال مسؤول إسرائيلي اطلع على الأمر لرويترز "الشرطة تحقق في ذلك على أنه وفاة لأسباب طبيعية".

وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في تغريدة عن "أعمق التعازي" في وفاة زميلها. ولم تقدم التغريدة معلومات بشأن الوفاة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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