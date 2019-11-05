هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 09:18 م

القاهر (رويترز) - ذكر خالد الجار الله نائب وزير خارجية الكويت يوم الثلاثاء أن بلاده نقلت رسائل من إيران إلى السعودية والبحرين بشأن الوضع في الخليج، لكن "حتى الآن لم تتبلور إجابات تتعلق بهذا الموضوع".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت الشهر الماضي إن الجمهورية الإسلامية مستعدة لعقد محادثات مع منافستها الإقليمية السعودية "بمساعدة وسيط أو دون ذلك".

وتلقي السعودية بالمسؤولية على إيران في هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية في 14 سبتمبر أيلول، وهو اتهام تنفيه طهران. والبلدان منخرطان في حروب بالوكالة في المنطقة.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله -إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير‭ ‬حسن عمار)

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