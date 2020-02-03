هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 12:31 م

أنقرة (رويترز) - قال متحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا يوم الاثنين إن أنقرة أبلغت روسيا بالتطورات في منطقة إدلب السورية نافيا تأكيد موسكو بأنها لم تُخطر بالتحركات قبل مقتل ستة جنود أتراك في قصف سوري.

وقالت روسيا، التي تساند الحكومة السورية، إن الجنود الأتراك تعرضوا للنيران لأنه لم يتم إبلاغها بالعمليات التركية في إدلب مسبقا.

وذكر المتحدث عمر جيليك على تويتر "القول إن روسيا لم يتم إبلاغها غير صحيح. تركيا تقدم معلومات منتظمة وفورية لروسيا. كما أنها أبلغتهم في هذه الواقعة الأخيرة. ليس صحيحا القول إنه لم يتم تبادل المعلومات. تمت الاستعانة بالآليات القائمة كما هو الحال دائما".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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