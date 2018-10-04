مسؤول: تركيا تستدعي السفير السعودي لبحث اختفاء خاشقجي
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علم السعودية أعلى قنصليتها في اسطنبول في صورة التقطت يوم الخميس. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال مسؤول يوم الخميس إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السعودي لدى أنقرة يوم الأربعاء للتشاور بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى قنصلية المملكة في اسطنبول.
وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن مكان خاشقجي الذي غادر السعودية العام الماضي ليقيم في واشنطن خشية معاقبته على آرائه.
ولم يظهر خاشقجي منذ أكثر من 48 ساعة بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وفي وقت سابق قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول إنها تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفاء خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.
وأكدت القنصلية أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز