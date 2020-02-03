هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 09:25 ص

أنقرة (رويترز) - قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الاثنين إن أنقرة ستعتبر قوات الحكومة السورية "أهدافا" حول مواقع المراقبة التركية في إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد أن قالت أنقرة إن أربعة من جنودها قتلوا في قصف سوري.

وقال المتحدث عمر جيليك لقناة سي.إن.إن ترك "النظام السوري سيكون من الآن وصاعدا هدفا لنا في المنطقة بعد هذا الهجوم. نتوقع ألا تدافع روسيا عن النظام أو تحميه لأنه بعد الهجوم السافر على قواتنا المسلحة أصبحت قوات النظام حول مواقعنا أهدافا".

وأضاف أن الحكومة السورية "تتصرف كمنظمة إرهابية" وأن محادثات ستجري مع المسؤولين الروس الذين يساندون الحكومة السورية بشأن الوضع في إدلب.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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