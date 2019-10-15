هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 09:40 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول أمريكي لرويترز إن طائرات عسكرية أمريكية قامت "باستعراض للقوة" في سوريا بعد أن اقتربت قوات مدعومة من تركيا من جنود أمريكيين خلال الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

أضاف المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه أن الطائرات العسكرية الأمريكية حلقت فوق المنطقة بعدما شعرت القوات الموجودة في شمال شرق سوريا بأن المقاتلين المدعومين من تركيا اقتربوا جدا منها، موضحا أن المقاتلين تفرقوا بعد استعراض القوة.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الفور على طلبات للتعليق.

(تغطية صحفية إدريس علي وفيل ستيوارت -إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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