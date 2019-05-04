هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 06:54 م

(رويترز) - قال مسؤول أمني تركي يوم السبت إن منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي في منطقة إدلب بشمال سوريا تعرضت لقصف مدفعي يعتقد أنه من جانب القوات الحكومية السورية.

وتابع المسؤول قائلا إن الجيش التركي يعتقد أن القصف جاء من داخل سوريا، مضيفا أن الجيش لم يرد على الهجمات حتى الآن. وقال المسؤول إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

كانت تركيا قد أقامت نحو عشرة مواقع استطلاع حول إدلب وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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