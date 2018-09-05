مسؤول: ليبيا تعيد فتح مطار معيتيقة بطرابلس خلال يومين
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طرابلس (رويترز) - قال مسؤول يوم الأربعاء إن ليبيا تعتزم إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية، في غضون يومين.
وكانت السلطات أغلقت المطار بسبب القتال بين جماعات متناحرة في المدينة.
ورعت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء اتفاقا لوقف إطلاق النار بين تلك الجماعات التي تتقاتل منذ أكثر من أسبوع في العاصمة. ولا يزال هذا الاتفاق صامدا حتى الآن.
وقال ميلاد معتوق وزير المواصلات في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي إن من المتوقع استئناف العمل في مطار معيتيقة في غضون 24 أو 48 ساعة مضيفا أن الأمر يعتمد على مدى الاستقرار الأمني.
وأغلقت السلطات المطار مساء الجمعة.
وكان مسؤولون قالوا إن القتال أودى بحياة 63 شخصا منهم ثمانية أطفال وست نساء، فضلا عن إصابة نحو 159.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز