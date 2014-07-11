مسؤول: مقتل 2 في اشتباكات بين الأمن ومؤيدين للإخوان في مصر

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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 يوليو, 2014 06:04 م 11 يوليو 2014 - آخر تحديث - 18:04

شخص ملثم يلقى قنبلة غاز كانت أطلقتها قوات من شرطة مكافحة الشغب خلال اشتباكات أمام حرم جامعة الأزهر في حي مدينة نصر بالقاهرة يوم التاسع من مايو أيار 2014. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز. (reuters_tickers)