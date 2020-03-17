هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 04:50 ص

شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم 30 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

من إيما فارج

لوزان (سويسرا) (رويترز) - قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة وأضاف أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الأهلية الدائرة منذ فترة طويلة النظام الصحي.

وقال برينان لرويترز "نأمل... أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات.

"نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وبدأت الحكومة السورية في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد على الرغم من أنها لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بعد بأي حالة إصابة. وأكدت تركيا الواقعة شمالي سوريا أول حالة إصابة بكورونا الأسبوع الماضي كما أعلن العراق 93 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بكورونا بعد الصين وإيطاليا حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.

ولكن برينان الذي عاد للتو من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي قال إن عدد الحالات المعلنة قد لا تمثل سوى خمس الأعداد الحقيقية. والسبب هو أن الاختبارات كانت قاصرة فقط على الحالات الحادة مثلما هو الحال حتى في بعض الدول الأوروبية الغنية.

وقال "قلنا إن أضعف حلقة...هي البيانات. إنهم يزيدون قدراتهم على الفحص بوتيرة سريعة ولذلك فإن الأعداد سترتفع".

ولقيت جهود إيران في التصدي للوباء انتقادات قوية من معارضي الحكومة ومن مسؤول بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

لكن برينان عبر عن شعوره بتفاؤل بشأن استجابة طهران وقال "يوجد التزام كبير وهم يأخذون (المسألة) بجدية على أعلى المستويات بالحكومة".

وتقول السلطات الإيرانية إنها تضررت على نحو خاص من نقص الإمدادات العالمية لأجهزة الفحص ومعدات الحماية مرجعين السبب إلى تأثير العقوبات الأمريكية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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