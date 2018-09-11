مسؤول: موقع وكالة الأنباء المصرية الرسمية تعرض لاختراق
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القاهرة (رويترز) - قال مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن موقع الوكالة على الإنترنت تعرض لاختراق اليوم الثلاثاء وإنه يجري العمل لمعالجة الأمر.
واتهم محمود عبد اللطيف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بأنها وراء الاختراق.
وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز "الموقع تعرض لقرصنة من جانب هاكر (قرصان) إخواني". وأضاف أنه "يتم معالجة الموقف حاليا".
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز