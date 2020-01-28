واشنطن (رويترز) - قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى موسكو يوم الأربعاء.
ونتنياهو حاليا في واشنطن من أجل الكشف عن خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
وأضاف المسؤول أن نتنياهو يريد إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطة السلام.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو ربما يأمل أيضا في أن يعيد إلى إسرائيل نعمة يساكر، وهي إسرائيلية-أمريكية مسجونة في روسيا بعد إدانتها في قضية مخدرات وتقول حكومة نتنياهو إن الحكم الذي تلقته بالغ القسوة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)