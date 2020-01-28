هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 02:02 م

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو (الى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا يوم 12 سبتمبر ايلول 2019. تصوير: شامل زوماتوف - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى موسكو يوم الأربعاء.

ونتنياهو حاليا في واشنطن من أجل الكشف عن خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو يريد إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطة السلام.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو ربما يأمل أيضا في أن يعيد إلى إسرائيل نعمة يساكر، وهي إسرائيلية-أمريكية مسجونة في روسيا بعد إدانتها في قضية مخدرات وتقول حكومة نتنياهو إن الحكم الذي تلقته بالغ القسوة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك