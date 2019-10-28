هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 07:43 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن وزراء خارجية من دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية سيجتمعون في واشنطن يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني لبحث الخطوة التالية في أعقاب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية.

وأضاف المسؤول أن نحو 30 إلى 40 وزيرا ومنظمة سيجتمعون تلبية لمبادرة فرنسية يؤيدها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بهدف تعزيز وجود التحالف في شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه "هذا شيء يعمل الرئيس (دونالد) ترامب لإنجازه بنشر قوات على الأرض وطائرات في الجو وتدفق أموال من أجل تحقيق الاستقرار في تلك المنطقة (بمساعدة) الشركاء والحلفاء في التحالف".

وأضاف أنه لا يوجد تدهور خطير في الأمن حول السجون التي تضم أسرى الدولة الإسلامية بشمال شرق سوريا.

وشهدت المنطقة اشتباكات وقتالا عقب التوغل العسكري التركي الذي بدأ في التاسع من أكتوبر تشرين الأول وتم تعليقه الأسبوع الماضي.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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