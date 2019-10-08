هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 12:45 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجلس بين وزير الدفاع مارك إسبر (على يمينه) ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أثناء اجتماع مع كبار قادة الجيش في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

واشنطن (رويترز) - صرح مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي شاركا في اتصال هاتفي أجراه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نظرا للقضايا العسكرية المرجح تناولها في الاتصال بين (ترامب) والرئيس أردوغان شارك وزير الدفاع إسبر ورئيس الأركان ميلي في المكالمة". ولم يذكر تفاصيل أخرى.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بعد اتصال بين ترامب وأردوغان يوم الأحد عن سحبها قوات من شمال شرق سوريا.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك