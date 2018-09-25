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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 02:33 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:33

اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني في بيروت يوم 23 مايو ايار 2018. تصوير: جمال سعيدي - رويترز.

من ليلى بسام

بيروت (رويترز) - قال مسؤول لبناني كبير يوم الثلاثاء إن 50 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من لبنان منذ بداية عام 2018 وإن العدد قد يصل إلى 200 ألف خلال سنة واحدة.

وقال اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني لوكالة رويترز إن جهاز الأمن العام نظم عودة 25 ألف سوري بالتنسيق مع دمشق وإن عددا مماثلا غادر لبنان طواعية عائدا إلى بلاده.

ويستضيف لبنان 976 ألف نازح سوري مسجل وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتقول الحكومة اللبنانية إن إجمالي أعداد السوريين في البلاد تبلغ حوالي 1.5 مليون.

ويدعو السياسيون اللبنانيون النازحين السوريين إلى العودة لديارهم في الوقت الذي يبسط فيه الرئيس السوري بشار الأسد سيطرته على المزيد من مناطق البلاد، قائلين إن لبنان لا يقوى على استضافة عدد من اللاجئين يعادل ربع عدد سكانه.

وقال إبراهيم "هناك نوعان من العودة: العودة كمجموعات والتي ينظمها الأمن العام، والعودة الفردية الطوعية. إذا ما حسبنا كل هؤلاء صاروا أكثر من 50 ألفا. حتى الآن حوالي 25 ألفا رجعوا كمجموعات عبر الأمن العام وهناك 25 ألفا آخرين رجعوا بشكل فردي خلال هذه السنة".

وأضاف "يوجد دفعة قريبة. عندنا حوالي 1500 اسم، وإذا ما بقينا على هذا النحو من الآن وحتى سنة قد يعود 200 ألف".

ويعمل مدير الأمن العام على التنسيق بين بيروت ودمشق لإعادة آلاف السوريين الذين يريدون العودة إلى ديارهم.

وترسل أولا أسماء الراغبين بالعودة إلى دمشق للموافقة عليها. وقال إبراهيم إن دمشق ترفض عشرة بالمئة في المتوسط منهم، مضيفا "هؤلاء لديهم ملفات أمنية أو قضائية في سوريا وعلى أساسها سيتم توقيفهم. ويتم إخبار الشخص المطلوب من قبل السلطات السورية حتى يتمكن من تقرير ما إذا كان يريد البقاء أو العودة لتسوية وضعه".

وأشار إلى وجود "ضمانات من السوريين وهم يلتزمون، وحتى الآن لم تحصل ولا حادثة. من أصل 25 ألفا الذين عادوا عن طريق الأمن العام لم يتعرض أحد لأي حادثة أو توقيف، ولكن في اللحظة التي يعود فيها الشخص يصبح مواطنا سوريا قد يرتكب جريمة ويتم توقيفه".

وأدى الصراع الذي اندلع عام 2011 في سوريا إلى وجود 5.6 مليون لاجئ في الشرق الاوسط.

وقال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال زيارة إلى بيروت الشهر الماضي إن اللاجئين قلقون من مسائل من بينها عدم توافر البنية التحتية والخوف من تعرضهم للعقاب أو التجنيد العسكري.

وذكر جراندي أنه يتعين تعزيز الثقة عبر مناقشة مثل هذه المسائل حتى يقرر عدد أكبر من اللاجئين العودة، ويجب أن يكون للمفوضية وجود في مناطق عودتهم.

وتوقع إبراهيم أن تتسارع وتيرة العودة بعد حسم مصير محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة مشيرا إلى أن الكثير من الشبان لا يريدون العودة خوفا من الالتحاق بالجيش لخوض معركة إدلب. وقال "عندما لا يعود هناك معارك عسكرية كبيرة في سوريا، سيعود الكثير من الشباب".

ومنع الاتفاق الروسي التركي الأسبوع الماضي هجوما هددت الحكومة بشنه، وذلك عن طريق الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين المعارضة والقوات الحكومية في شمال غرب البلاد.

(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز