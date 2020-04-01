هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2020 08:08 م

صورة من أرشيف رويترز للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

(رويترز) - قالت وكالات أنباء إيرانية إن مساعدا عسكريا بارزا للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حذر الولايات المتحدة يوم الأربعاء من تبعات "التصرفات الاستفزازية" في العراق.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الجنرال يحيى رحيم صفوي قوله "ننصح الساسة والعسكريين الأمريكيين بتحمل مسؤولية تبعات تصرفاتهم الاستفزازية (في العراق)".

وأضاف "أي تصرف أمريكي سيعد فشلا استراتيجيا أكبر في سجل الرئيس الحالي".

وأدلى رحيم صفوي بالتصريحات قبل ساعات من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن إيران أو حلفاءها يخططون لهجوم خاطف على أهداف أمريكية في العراق وحذر من أنهم سيدفعون "ثمنا باهظا للغاية" لكنه لم يقدم تفاصيل.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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