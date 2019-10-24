هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 12:34 م

مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية في صورة من أرشيف رويترز.

أنقرة (رويترز) - انتقدت تركيا يوم الخميس الولايات المتحدة لمعاملتها قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد "كشخصية سياسية شرعية" مما يبرز استمرار التوتر مع واشنطن على الرغم من انتهاء العملية العسكرية التركية في سوريا.

وحث أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء على إصدار تأشيرة لمظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية بسرعة حتى يتمكن من زيارة الولايات المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا.

وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون "نشعر بقلق بالغ إزاء معاملته... هذا الشخص زعيم بارز في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة وآخرون منظمة إرهابية وهو هارب من العدالة".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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