هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 01:08 م

من ميرت أوزكان

أقجة قلعة (تركيا) (رويترز) - قال مسؤول تركي يوم الأربعاء إن القوات التركية ستعبر الحدود السورية مع مقاتلين من قوات المعارضة السورية "قريبا"، في عملية تخشى قوى عالمية أن تكون بداية لفصل جديد في الحرب السورية وتعمق التوتر في المنطقة.

وتتأهب تركيا لدخول شمال شرق سوريا منذ بدأت القوات الأمريكية إخلاء المنطقة في تحول مفاجئ في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوبل بانتقاد واسع في واشنطن ووُصف بأنه غدر بالأكراد، حلفاء الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أتراك قالوا لرويترز يوم الثلاثاء إن الجيش قصف الحدود السورية العراقية لمنع القوات الكردية من استخدام الطريق لإرسال تعزيزات للمنطقة، إلا أن تفاصيل الضربات غير واضحة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لوكالة الأناضول "عمليات نشر القوات والاستعدادات مستمرة".

وسبق وأن قالت تركيا إنها تعتزم إقامة "منطقة آمنة" من أجل عودة ملايين اللاجئين إلى الأراضي السورية، غير أن تلك الخطة أثارت انزعاج بعض الحلفاء في الغرب بقدر ما أثارت قلقهم المخاطر التي تشكلها العملية العسكرية ذاتها.

وبالنسبة لتركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا جماعة إرهابية لصلتها بمقاتلين يشنون عليها تمردا في الداخل، فإن تدفق سوريين غير أكراد سيساعدها في إنشاء منطقة عازلة تقيها خطرا أمنيا رئيسيا.

وأعلنت السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا حالة "التعبئة العامة" في ضوء الهجوم الوشيك.

وقالت في بيان "ندعو جميعا مؤسساتنا ومكونات شعبنا للذهاب إلى المنطقة الحدودية مع تركيا لاداء واجبهم الأخلاقي والمقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة".

وقال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات بمكتب أردوغان، إن على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا "لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

* قطاع الطرق المسلحون

وكتب ألتون في تغريدة وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست قائلا "سيعبر الجيش التركي مع الجيش السوري الحر الحدود التركية السورية قريبا".

وجاء في المقال "تركيا ليس لها مطامح في شمال شرق سوريا إلا تحييد خطر قائم منذ فترة طويلة يتهدد المواطنين الأتراك وتحرير سكان المنطقة من‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬قبضة قطاع الطرق المسلحين".

وأفادت وكالة دمير أوران التركية للأنباء أن مقاتلي المعارضة السورية توجهوا من شمال غرب سوريا إلى تركيا استعدادا للتوغل.

وقالت الوكالة إنهم سيتمركزون في بلدة جيلان بينار التركية عبر الحدود من بلدة رأس العين السورية حيث ينضم 14 ألفا منهم تدريجيا إلى الهجوم.

وأضافت أن كتيبة حمزة من الجيش السوري الحر، الفصيل الرئيسي في قوات المعارضة التي تدعمها تركيا بشمال غرب سوريا، تحركت في قافلة حافلات برفقة شاحنات محملة بالذخيرة.

وقال يوسف حمود المتحدث باسم الجيش السوري الحر إن قواته لا تزال تستعد لبدء العمليات شرقي الفرات مضيفا أنها بدأت التحرك نحو الخطوط الأمامية للقتال.

وأضاف أن عمليات تركية سابقة دعمتها قوات المعارضة في سوريا بدأت بعمليات جوية.

وقال شاهد من رويترز إن موكب حافلات كبيرا يقل مقاتلي المعارضة السورية وشاحنات محملة بالعتاد وصل إلى بلدة أقجة قلعة التركية الحدودية في وقت مبكر يوم الأربعاء.

وذكر شاهد من رويترز يوم الثلاثاء أنه رأي مدافع هاوتزر خلف سواتر على الأرض موجهة صوب سوريا في بلدة أقجة قلعة عبر الحدود من بلدة تل أبيض السورية.

وأضاف أنه على بعد نحو 60 كيلومترا غربا، كان هناك العديد من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات في مدينة سروج المواجهة لمدينة عين العرب (كوباني) السورية على الحدود.

* روسيا تدعو للحوار

وحثت روسيا، أهم حليف للرئيس السوري بشار الأسد، على الحوار بين دمشق والأكراد السوريين لحل المشكلات في شمال شرق البلاد بما في ذلك أمن الحدود.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين خلال زيارة لقازاخستان "سمعنا بيانات أمس من المسؤولين في دمشق وممثلين عن الأكراد بأنهم مستعدون لمثل هذا الحوار".

وأضاف "سنبذل ما في وسعنا لدعم بدء مثل هذه المحادثات المهمة".

وأعلنت القوات التي يقودها الأكراد يوم الثلاثاء أنها قد تبدأ محادثات مع الحكومة السورية وروسيا لملء الفراغ الأمني في حالة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية.

كما حثت إيران، الحليفة للأسد أيضا، تركيا على ضبط النفس وتجنب أي عمل عسكري في شمال سوريا على الرغم من أنها قالت إن تركيا "تملك كل الحق في القلق" بشأن حدودها الجنوبية.

وأحدث الهجوم التركي المحتمل اضطرابات بأسواق المال التركية، حيث سجلت الليرة الأسبوع الحالي أدنى مستوياتها منذ نهاية أغسطس آب.

وقال أردوغان يوم الاثنين إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب بعد مكالمة هاتفية مع ترامب مضيفا أن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين بهذا الشأن ستستمر.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "للأسف اختارت تركيا التحرك على نحو منفرد. نتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيدا عن مسار التوغل التركي المحتمل حرصا على سلامتها".

وأثار قرار ترامب سحب القوات من شمال سوريا قلق حلفاء واشنطن ومنهم فرنسا وبريطانيا، وهما من الشركاء الرئيسيين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال الدولة الإسلامية.

ومع تنامي المخاوف الإنسانية، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف في شمال شرق سوريا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين.

ونددت القوات التي يقودها الأكراد بتحول السياسة الأمريكية ووصفته بأنه "طعنة بالظهر".

ونفى ترامب تخليه عن القوات الكردية التي كانت أهم شريك للولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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