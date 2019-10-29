هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 05:01 م

أنقرة (رويترز) - قال مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا ستقيم "منطقة آمنة" في شمال سوريا من خلال دوريات مشتركة مع روسيا سواء انسحبت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة أم لا.

كانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله في وقت سابق إن القوات المسلحة الكردية انسحبت من المنطقة القريبة من حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا بشكل أسرع مما كان مقررا بعد أن انتهت في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش مهلة مدتها 150 ساعة حددتها أنقرة وموسكو.

وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية "حددت تركيا وروسيا مهلة مدتها 150 ساعة للإرهابيين التابعين لوحدات حماية الشعب الكردية لمغادرة المنطقة الآمنة. المهلة انتهت. سنقيم (المنطقة الآمنة) من خلال دوريات مشتركة سواء انسحب الإرهابيون بالفعل أم لا."

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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