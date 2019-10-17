هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 08:55 م

بيروت (رويترز) - قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد لتلفزيون الميادين يوم الخميس إن الاتفاق المعلن بين تركيا وأمريكا حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا "غامض".

وأضافت بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في تركيا عن التوصل لاتفاق "لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في بلدنا".

وقالت مستشارة الأسد "الخطوات التي اتخذت في العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية مهمة وليس مطلوبا حل كل المشاكل دفعة واحدة".

(تغطية إخبارية هشام عبد الخالق - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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