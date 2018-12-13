مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون محبط من عدم حل نزاع الصحراء الغربية

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 05:11 م

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يتحدث في واشنطن يوم الثالث من اكتوبر تشرين الأول 2018. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز.

واشنطن (رويترز) - ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الخميس أنه يشعر "بخيبة أمل" كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء الغربية.

وقال للصحفيين في مركز بحثي في واشنطن حيث طرح استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بخصوص أفريقيا "أود أن يجد هذا النزاع طريقا إلى الحل إذا تمكنت الأطراف من الاتفاق على طريق للمضي قدما".

وانتهت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها قبل أسبوع دون إحراز تقدم، لكن مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر قال إن جميع الأطراف اتفقت على الاجتماع مجددا في مطلع 2019.

وفشلت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن المنطقة الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ غادرتها إسبانيا عام 1974.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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