مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر سوريا من استخدام الأسلحة الكيماوية

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يناير, 2019 02:17 م

جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض في واشنطن يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

تل أبيب (رويترز) - حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم السبت الحكومة السورية من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأمريكي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال بولتون للصحفيين على طائرة تقله إلى تل أبيب "ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين".

وتابع قائلا "لذلك على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر".

وأضاف بولتون "فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا تريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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