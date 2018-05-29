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رئيس الوزراء الليبي فائز السراج في بروكسل يوم 2 فبراير شباط 2018. تصوير: فرانسوا لينوا - رويترز

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باريس (رويترز) - قال مستشار لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج بعد اجتماع في باريس إن الفصائل الليبية اتفقت يوم الثلاثاء على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر كانون الأول.

وأضاف طاهر السني في تغريدة على تويتر "إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات" بحلول 16 سبتمبر أيلول.

ويشارك في المحادثات السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيسا برلمانيين متنافسين بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز