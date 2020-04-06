هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 09:18 م

تونس (رويترز) - قال سكان إن قذائف صاروخية ضربت ساحة مستشفى في طرابلس يوم الاثنين في منطقة تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا قرب جبهة القتال، في وقت تكافح فيه ليبيا من أجل الاستعداد لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السكان أنهم سمعوا دوي انفجارات ثم شاهدوا دخانا أسود يتصاعد من المنطقة المحيطة بالمستشفى أثناء يوم شهد قصفا مكثفا بين الطرفين المتحاربين في ليبيا.

وقال المجلس البلدي أبوسليم إن المستشفى استهدفته صواريخ أطلقتها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، والتي تحاول انتزاع السيطرة على طرابلس منذ عام.

ونشر المجلس صورا تظهر سيارات متضررة في ساحة المستشفى وقال إن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم. وقالت جماعة إغاثة محلية إنه تم إجلاء ستة مرضى بالمستشفى.

وتعرضت البنية التحتية الصحية في ليبيا لأضرار جسيمة بسبب سنوات الفوضى والصراع منذ انتفاضة 2011 على معمر القذافي. وتحذر وكالات الإغاثة من أن هذه المنشآت غير مؤهلة لتحمل تفش كبير لفيروس كورونا.

وسجلت ليبيا حتى الآن 18 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، لكن الصراع تصاعد بشكل حاد على مدى الأسبوعين الماضيين، على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

(تغطية صحفية أنجوس مكدوال من تونس وهاني عمارة من اسطنبول - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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