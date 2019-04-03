هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 10:26 م

عدن (رويترز) - قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الأربعاء إنها علقت العمل في المستشفى التابع لها في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن بعد خطف وقتل أحد المرضى.

وتخضع عدن لسيطرة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من تحالف عسكري بقيادة السعودية، بينما يسيطر المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي قتل فيها عشرات الآلاف.

وقالت أطباء بلا حدود في حسابها على تويتر "نحن قلقون من تدهور الوضع الأمني في عدن وعواقبه على أنشطتنا الطبية، لكل من المرضى والموظفين الذين تتعرض حياتهم للخطر من جراء هذه الحوادث".

وذكرت المنظمة أن المريض اختطف يوم الثلاثاء ثم عُثر عليه ميتا في وقت لاحق. ولم تذكر تفاصيل بشأن هوية المريض أو سبب استهدافه.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد فرج)

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