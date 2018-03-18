مستشفى:وفاة إسرائيلي متأثرا بجروحه بعد طعنه في القدس القديمة
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عناصر من قوات الأمن الاسرائيلية في موقع طعن إسرائيلي في القدس يوم الاحد. تصوير: عمار عوض - رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قالت متحدثة باسم مستشفى إن حارس أمن إسرائيليا توفي متأثرا بجروح أصيب بها إثر تعرضه للطعن على يد مهاجم يُشتبه بأنه فلسطيني في مدينة القدس القديمة يوم الأحد.
وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص في مكان الهجوم.
وكان متحدث باسم خدمة ماجن دافيد أدوم الإسرائيلية للإسعاف قد قالت في وقت سابق إن المصاب تعرض للطعن في الجزء الأعلى من جسمه ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى في حالة حرجة.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة إن المصاب في الثلاثينات من عمره ويعمل حارسا خاصا.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن المشتبه به يدعى عبد الرحمن بني فضل (28 عاما) وهو أب فلسطيني لطفلين من قرية عقربا قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
رويترز