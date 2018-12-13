مسعفون إسرائيليون: مسلح فلسطيني يقتل 2 ويصيب 2 في الضفة الغربية

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 11:45 ص

خبراء الطب الشرعي بموقع إطلاق نار قرب رام الله في الضفة الغربية يوم الخميس. تصوير: عمار عوض - رويترز

القدس (رويترز) - قال مدير خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن فلسطينيا أطلق الرصاص على أربعة أشخاص فقتل اثنين وأصاب الآخرين في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسلح أصيب برصاصات أطلقها عابر كان يحمل سلاحا.

وحدثت الواقعة قرب مستوطنة عوفرا اليهودية. وكان مسلح آخر قد أصاب سبعة أشخاص في نفس المستوطنة يوم الأحد.

وقال مدير خدمة الإسعاف إيلي بين للإذاعة "من الجرحى الأربعة توفي اثنان كان قد أعلن منذ البداية أن حالتهما حرجة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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