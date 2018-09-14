مسعفون: القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين خلال احتجاجات في غزة
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قريب لأحد المحتجين الذين قتلوا خلال احتجاجات في غزة يوم الجمعة. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قال مسؤولون في القطاع الطبي الفلسطيني يوم الجمعة إن جنودا إسرائيليين قتلوا ثلاثة فلسطينيين وأصابوا 30 على الأقل كانوا يشاركون في احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم القوة الضرورية لمنع اختراق السياج الحدودي عندما احتشد نحو 12 ألف متظاهر فلسطيني في عدة مناطق قرب السياج ورشق بعضهم الجنود بالحجارة والقنابل الحارقة تحت غطاء من دخان يتصاعد من حرق إطارات السيارات.
ويرتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بدء الاحتجاجات على حدود القطاع في 30 مارس آذار إلى 177 قتيلا. ومن بين قتلى يوم الجمعة صبي قال المسعفون إنه يبدو في الرابعة عشرة من عمره تقريبا.
وشهدت تلك الفترة أيضا تبادلا للقصف بين الحين والآخر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع وإسرائيل. وقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص من غزة كما خسرت إسرائيل مساحات من الغابات والمزارع عبر الحدود في هجمات بمواد حارقة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن دورياته عثرت في مرتين هذا الأسبوع على قنابل زرعت لتستخدم ضدها عند السياج الحدودي وفككتها. وفي وقت سابق يوم الجمعة قال الجيش إن عددا من الفلسطينيين زحفوا نحو السياج لإلقاء قنبلة أنبوبية على القوات التي أطلقت بدورها النار عليهم. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز