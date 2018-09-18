مسعفون: قتيلان فلسطينيان في غارة إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة
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متظاهرون فلسطينيون يفرون من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود إسرائيليون أثناء احتجاج قرب الحدود مع إسرائيل في شمال غزة يوم الاثنين. تصوير محمد سالم - رويترز.(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قال مسعفون في غزة يوم الثلاثاء إن فلسطينيين قتلا في غارة إسرائيلية قرب حدود القطاع مع إسرائيل بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مجموعة يشتبه بأنها كانت تعبث بالسياج الحدودي.
ولم ترد معلومات حتى الآن عن هوية القتيلين اللذين سقطا في الغارة شرقي قرية القرارة ليل الاثنين.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان في ساعة متأخرة ليل الاثنين إن طائرة أطلقت النار على "إرهابيين اقتربوا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة على نحو يثير الريبة ووضعوا جسما بجوار السياج".
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه فكك قنبلتين على الأقل قرب السياج خلال الأيام القليلة الماضية. وتشهد المنطقة احتجاجات فلسطينية أسبوعية حاشدة منذ 30 مارس آذار وأحيانا ما تتحول المظاهرات للعنف.
ويطلق الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه يتصرف لمنع اختراق الحدود مع القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرصاص الحي على المتظاهرين من حين لآخر. ويقول مسؤولون طبيون في غزة إن ما لا يقل عن 179 شخصا قتلوا.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
رويترز