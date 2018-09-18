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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 06:17 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:17

متظاهرون فلسطينيون يفرون من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود إسرائيليون أثناء احتجاج قرب الحدود مع إسرائيل في شمال غزة يوم الاثنين. تصوير محمد سالم - رويترز. (reuters_tickers)