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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 07:43 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:43

محتج فلسطيني يمر بجانب إطارات مشتعلة في احتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل يوم الجمعة. تصوير: محمد سالم - رويترز.

غزة (رويترز) - قال مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين وأصابت العشرات خلال احتجاجات على حدود غزة يوم الجمعة، وذلك في وقت يسعى فيه وسطاء مصريون للتوصل إلى هدنة لتهدئة الوضع في القطاع.

وبعد تصاعد في المواجهات على مدى أكثر من أربعة أشهر، خففت إسرائيل هذا الأسبوع إجراءاتها على حدود قطاع غزة. وقالت مصر إنها تضع اللمسات النهائية على تفاصيل هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع.

وقال شهود إن قرابة 20 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الجمعة التي دارت على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود، وإن عشرات تقدموا لمسافة أقرب ودفع بعضهم إطارات مشتعلة صوب السياج الحدودي.

وقال المسعفون إن رجلين قتلا بنيران إسرائيلية وأصيب 270 فلسطينيا على الأقل، 50 منهم بالرصاص الحي.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات ردت "بوسائل تفريق الشغب" لمنع اخترق الحدود.

وبذلك يرتفع إلى 170 عدد القتلى الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 مايو أيار للمطالبة بحق العودة إلى الأراضي التي فقدها الفلسطينيون عند قيام إسرائيل في حرب 1948 وإنهاء حصار قطاع غزة.

وبشكل منفصل، قالت الشرطة الإسرائيلية إن رجلا هاجم أفرادها بسكين يوم الجمعة بعد خروجه من مجمع المسجد الأقصى قبل أن تطلق النار عليه.

ولم يفصح بيان الشرطة عن حالة الرجل. ووصفه بأنه من سكان بلدة من عرب إسرائيل.

وفي أعقاب الحادث قالت السلطات الفلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت المسجد وطردت المصلين من ساحاته مما دفع المصلين لأداء صلاتي المغرب والعشاء خارج بواباته.

وندد الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة بإغلاق المسجد. وقال لرويترز "هذا إجراء خطير جدا نرفضه ونستنكره لأنه صادر بحق مكان عبادة للمسلمين ونطالب السلطات الاسرائيلية بإعادة الأمور الى ما كانت عليه فورا وفتح بوابات المسجد امام المصلين وعدم العبث بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مواصلة هذه الإجراءات، وعليها إعادة فتح المسجد الأقصى منعاً لتدهور الأمور بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

(شارك في التغطية علي صوافطة- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز