مسعفون: قوات إسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين من غزة خلال احتجاج

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 08:34 م

فلسطينيون يحاولون الهروب من طلقات نارية وغاز مسيل للدموع أطلقته القوات الاسرائيلية عند احتجاج على الحدود مع قطاع غزة يوم الجمعة. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.

غزة (رويترز) - قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن قوات إسرائيلية قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاما في قطاع غزة خلال احتجاج على الحدود مع إسرائيل يوم الجمعة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن نحو ثمانية آلاف فلسطيني احتشدوا قرب السياج الفاصل. وأضاف أن معظمهم حافظوا على مسافة من السياج بينما أحرق البعض إطارات سيارات وحاولوا إلقاء عبوة ناسفة داخل إسرائيل موضحا أنها لم تصل إلى الجانب الآخر من الحدود.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "ردت القوات بوسائل مواجهة أعمال الشغب وأطلقت النار وفقا لقواعد العمل المتبعة".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن محمد جحجوح (16 عاما) تلقى رصاصة قاتلة في عنقه بينما أصيب 25 آخرون بنيران إسرائيلية منهم صحفي محلي.

وذكرت في وقت لاحق أن رجلين (28 و40 عاما) توفيا إثر اصابتهما في نفس الاحتجاجات بموقعين منفصلين على السياج يوم الجمعة.

ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، إن أكثر من 220 فلسطينيا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود في 30 مارس آذار للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وحق اللاجئين في العودة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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