هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 08:46 م

متظاهر عراقي يحرق إطارًا لقطع طريق خلال الاحتجاجات ضد الحكومة في النجف يوم الأربعاء. تصوير: علاء المرجاني - رويترز

بغداد (رويترز) - قال مسعفون ومصادر أمنية إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا في اشتباكات بمدينة النجف في جنوب العراق يوم الأربعاء عقب اجتياح أنصار رجل الدين مقتدى الصدر لمخيم احتجاج مناهض للحكومة.

أضاف المسعفون دون الخوض في تفاصيل أن 20 شخصا على الأقل أُصيبوا بجراح في أحداث العنف.

وقالت المصادر الأمنية إن أنصار الصدر، المعروفين باسم القبعات الزرق، حاولوا إخلاء المنطقة من المحتجين المناهضين للحكومة الذين حاولوا بدورهم إيقافهم.

وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين المجموعتين وألقى القبعات الزرق قنابل حارقة على خيام المحتجين وسُمع دوي إطلاق رصاص حي بعد ذلك بوقت قصير أدى لمقتل ستة أشخاص.

وانحاز الصدر في بعض الأحيان إلى المحتجين العراقيين، الذين يطالبون بإبعاد النخبة الحاكمة بأكملها، وتخلى عنهم في أحيان أخرى.

وحث أتباعه الأسبوع الماضي على مساعدة السلطات في إعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها في شوارع العراق بإخلاء الطرق التي أغلقتها الاعتصامات وضمان إمكانية عودة المدارس والشركات للعمل بعد احتجاجات استمرت شهورا وشهدت مقتل نحو 500 شخص في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وحث الصدر أيضا القبعات الزرق على السماح للاحتجاجات بالاستمرار.

(تغطية صحفية جون دافيدسون من بغداد وعلي حفثي من الحلة - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك