هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 09:07 م

الموصل (العراق) (رويترز) - قال مسؤول طبي محلي بالعراق إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة الموصل بشمال البلاد يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، طفل وفرد بقوات الأمن، وإصابة عشرة آخرين.

وكانت مصادر أمنية ذكرت في وقت سابق أن الانفجار الذي وقع بمنطقة المثنى في الموصل أسفر عن إصابة خمسة من أفراد الأمن وأشارت إلى احتمال ارتفاع العدد.

وهذا هو ثاني انفجار خلال أسبوع تقريبا يقع بالمدينة التي كانت معقل تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة بين عامي 2014 و 2017. وغالبا ما يُلقى باللوم في حوادث كهذه على التنظيم الذي لا يزال نشطا في أجزاء من شمال العراق. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت الموصل عدة تفجيرات في الشهور القليلة الماضية. وفي هجوم وقع الأسبوع الماضي، انفجرت سيارة ملغومة قرب جامعة الموصل مما أسفر عن مقتل شخصين وإصاية 24 آخرين.

وغير المتشددون أساليبهم مؤخرا إلى أسلوب حرب العصابات منذ هزيمة التنظيم في العراق عام 2017 وطرده من المناطق التي سيطر عليها لسنوات. وتتأهب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لشن هجوم على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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