هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 08:00 م

منظر عام لسيارات مدمرة بالقرب من موقع انفجار سيارة ملغومة في مقديشو يوم الخميس. تصوير: فيصل عمر - رويترز.

من عبدي شيخ

مقديشو (رويترز) - قالت خدمات الإسعاف في الصومال إن ‭‭‭‭‭15‬‬‬‬‬ شخصا على الأقل قتلوا في انفجار سيارة ملغومة يوم الخميس قرب فندق ومطاعم في منطقة مزدحمة بالعاصمة مقديشو استهدفها متشددون من قبل.

وتسبب الانفجار الضخم الذي وقع على طريق مزدحم في تصاعد سحابة ضخمة من الدخان وتدمير مطعمين وبعض السيارات التي كانت متوقفة في المنطقة.

وقال شاهد من رويترز في الموقع إنه أحصى ست جثث.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة أمين للإسعاف "حتى الآن قتل 15 شخصا بينهم خمس نساء وأصيب 17 آخرون".

وقالت شاهدة أخرى بالموقع إنها رأت 18 قتيلا.

وقال المرأة لرويترز طالبة عدم ذكر اسمها "كأم أشعر بصدمة وأطالب من يقفون وراء الانفجارات بالكف عن ذلك. نحن نبكي كل يوم على القتلى، ويصعب علينا أن نتحدث عن ذلك".

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إن ثمانية قتلوا في الهجوم.

وقال رائد الشرطة محمد حسين لرويترز "أسفر الانفجار عن تدمير مطعم ومقتل العديد ممن كانوا داخله وخارجه. عدد القتلى قد يرتفع".

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه أدى لمقتل ثمانية من موظفي الحكومة وجرح خمسة آخرين.

واستهدفت الحركة في السابق نفس الفندق الواقع على طريق مكة المكرمة المزدحم.

وكان 15 شخصا قُتلوا يوم السبت في انفجارين وتبادل لإطلاق النار بين مقاتلين ينتمون لحركة الشباب وقوات الأمن في قلب مقديشو.

وطُردت الحركة التي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب من مقديشو في عام 2011 وأُخرجت منذ ذلك الحين من معظم معاقلها الأخرى.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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