هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 03:59 م

عدن (اليمن) (رويترز) - ذكر مصور من رويترز أن مسلحين يمنيين دخلوا يوم السبت ميناء في مدينة عدن جنوب البلاد ومنعوا ناقلة من إفراغ حمولتها من السولار بسبب تبعية الشركة المستوردة للحكومة.

وقال قائد المسلحين في الميناء ويدعى أبو همام إن المسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم أبو همام الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من السعودية، بالتربح من تجارة الوقود من خلال استبعاد جهات استيراد أخرى وطالب بالسماح لسفينة أخرى بتفريغ حمولتها في عدن.

كان الانفصاليون الجنوبيون في اليمن قد انسحبوا في يناير كانون الثاني من لجان لتنفيذ اتفاق أبرم في نوفمبر تشرين الثاني لإنهاء صراع على السلطة والنفوذ نشب مع قوات هادي في الجنوب.

وتسبب ذلك الصراع في إضعاف موقف التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين طردوا حكومة هادي من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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