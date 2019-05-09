هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 02:29 م

الموصل (العراق) (رويترز) - قال مسؤولون في الشرطة العراقية ومصادر في مستشفى إن مسلحين قتلوا بالرصاص خمسة من أفراد أسرة واحدة في هجوم على منزلهم قرب مدينة الموصل بشمال البلاد في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة إن متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية ضالعون في الهجوم.

وأفاد بيان من وزارة الداخلية بأن "عناصر إرهابية" هاجمت منزل مسؤول قروي في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل فقتلته وابنيه وأحد أقاربه وأمه وأصابت شخصين آخرين.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها بعد لكن متشددي الدولة الإسلامية ينشطون في المنطقة.

وفي واقعة منفصلة هاجم مسلحون مخزنا للحبوب في بلدة الشرقاط يوم الخميس فقتلوا حارسا وأضرموا النار في مركبة.

وفي ديسمبر كانون الأول 2017، أعلن العراق النصر على التنظيم الذي كان يسيطر يوما ما على مساحات واسعة من البلاد. لكن المتشددين غيروا أساليبهم ليعتمدوا بشكل أكبر على الهجمات منذ هزيمتهم وطردهم من المناطق التي كانت تحت سيطرتهم لسنوات.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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