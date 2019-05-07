هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 09:15 ص

كركوك (العراق) (رويترز) - قال مسؤولون إن مسلحين قتلوا ثلاثة رجال شرطة عراقيين في هجوم على نقطة حراسة بالقرب من كركوك في وقت متأخر يوم الاثنين.

وذكرت وزارة الداخلية أن ضابط شرطة اتحاديا أصيب أيضا في الهجوم الذي وقع في بلدة التون كوبري على الحدود بين محافظتي كركوك وأربيل بشمال البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن لكن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في المنطقة ورجح مصدر أمني أنهم وراء الهجوم الأخير.

وأعلن العراق في ديسمبر كانون الأول عام 2017 النصر على التنظيم الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من البلاد.

لكن التنظيم تحول إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.

وأعاد مقاتلوه تنظيم صفوفهم في سلسلة جبال حمرين في شمال شرق البلاد والممتدة من محافظة ديالى على الحدود مع إيران مرورا بمحافظة صلاح الدين في الشمال وحتى كركوك في جنوب البلاد.

وقال الجيش في بيان صدر في وقت متأخر مساء الاثنين إن قوات الأمن قتلت ثمانية متشددين في محافظة الأنبار غرب البلاد.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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