هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2020 08:11 م

بيروت (رويترز) - قال مصدر أمني إن رجلا ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه في بلدة لبنانية يوم الثلاثاء، في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائيا في بلدة‭‭‭ ‬‬‬بعقلين على بعد 45 كيلومترا جنوبي العاصمة بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أسباب الجريمة "مجهولة".

وقال المصدر الأمني إن هناك اعتقادا بأن الجريمة "جريمة شرف" مضيفا أن بين القتلى خمسة سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام كانا في منزل تحت الإنشاء كان مسرحا لإطلاق النيران.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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