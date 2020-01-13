هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 01:01 م

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في موسكو يوم 11 يناير كانون الثاني 2020. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

برلين (رويترز) - قال مشاركان في المفاوضات التحضيرية لقمة تستهدف تحديد مسار للسلام في ليبيا إن ألمانيا تعتزم عقد القمة في برلين يوم 19 يناير كانون الثاني.

وستواكب القمة زيارة تستغرق يوما واحدا لبرلين يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان مكتب أردوغان قد أعلن عن الزيارة لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

ويعتبر وجود أردوغان ضروريا لنجاح أي مؤتمر حول ليبيا بعد قرار أنقرة نشر مستشارين عسكريين، وربما قوات، في ليبيا الأمر الذي جعلها لاعبا رئيسيا في الحرب الأهلية الدائرة منذ وقت طويل.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد أعلنت عن القمة يوم السبت مضيفة أن الأمم المتحدة ستقود المحادثات إذا كان الاجتماع سيعقد في برلين. وقالت إن الطرفين المتحاربين يجب أن يقوما بدور كبير إذا كان هناك استعداد لإيجاد حل.

وقالت ميركل إن الهدف من الاجتماع هو منح ليبيا الفرصة لكي تصبح بلدا يحظى بالسلام والسيادة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن هناك خططا لعقد مؤتمر حول ليبيا في برلين في يناير كانون الثاني لكنه رفض تأكيد موعد انعقاده.

ويوم الأربعاء دعت تركيا وروسيا بعد محادثات بين رئيسيهما أردوغان وفلاديمير بوتين في اسطنبول إلى إنهاء العمليات العسكرية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس والمدن الليبية الأخرى واستئناف محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس والتي يرأسها فائز السراج بينما تم نشر متعاقدين عسكريين روس إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها خليفة حفتر.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك