هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 08:37 م

زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان ريك مشار خلال مقابلة مع رويترز في روما يوم الجمعة. تصوير: يارا ناردي - رويترز.

روما (رويترز) - قال زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان ريك مشار يوم الجمعة إنه لا يعتقد أن من الممكن لزعماء البلاد المنقسمين الوفاء بمهلة 12 مايو أيار لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي مقابلة حصرية مع رويترز، قال مشار الذي من المقرر أن يصبح نائبا أول للرئيس في حكومة الوحدة إنه واثق من أن القيادة العسكرية الجديدة في الخرطوم ستظل ضامنا لاتفاق السلام الهش في جنوب السودان.

وتابع مشار أن هناك حاجة لتمديد المهلة ستة أشهر إضافية من أجل توحيد قوات الدفاع ونشرها ونزع السلاح في العاصمة جوبا ومراكز سكانية أخرى والاتفاق على تفويض السلطة والإفراج عن السجناء السياسيين.

وقال مشار إنه ناقش التمديد مع الرئيس سلفا كير أثناء خلوة روحية في الفاتيكان انتهت يوم الخميس بمناشدة من جانب البابا فرنسيس للزعمين باحترام هدنة قائمة وحل الخلافات بينهما.

وخاض السودان صراعا استمر عقودا مع الجنوب قبل أن ينال جنوب السودان استقلاله عام 2011. وبعد ذلك بعامين اندلعت حرب أهلية في جنوب السودان عندما أقال كير، وهو من قبيلة الدينكا، مشار، وهو من جماعة النوير العرقية، من منصب نائب الرئيس.

وقُتل حوالي 400 ألف شخص ونزح نحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة مما تسبب في اندلاع أسوأ أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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