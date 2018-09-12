مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها إيران
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السناتور الجمهوري تيد كروز خلال جلسة في مجلس الشيوخ يوم 5 سبتمبر ايلول 2018. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال مساعد في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء إن أعضاء جمهوريين في المجلس يعتزمون طرح تشريع يوم الأربعاء للتصدي لما يرونه تزايدا للنفوذ الإيراني في العراق، وسط مخاوف من هجمات في العراق على يد جماعات يعتبرها المسؤولون الأمريكيون وكلاء لإيران.
ويفرض مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز عقوبات تتعلق بالإرهاب على الجماعات التي تسيطر عليها إيران ويلزم وزير الخارجية الأمريكي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعما من الحرس الثوري الإيراني.
ومن بين رعاة القانون أعضاء مجلس الشيوخ ديفيد بيرديو وتيد كروز وماركو روبيو. وتم تقديم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب يدعمه النائب الجمهوري تيد بو.
ولم ترد أنباء عن موعد دراسة التشريع على مستوى لجان الكونجرس وهي عادة الخطوة الأولى في بحث أي مشروع قانون.
كانت ثلاث قذائف مورتر قد سقطت بعد منتصف ليل يوم الجمعة داخل المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد حيث توجد السفارة الأمريكية. وكان هذا أول هجوم من نوعه منذ عدة سنوات في المنطقة الخضراء التي تضم مباني البرلمان والحكومة وسفارات أجنبية كثيرة.
وحذرت الولايات المتحدة إيران يوم الثلاثاء من أنها "سترد بشكل سريع وحاسم" على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
رويترز