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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 12:19 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:19

السناتور الجمهوري تيد كروز خلال جلسة في مجلس الشيوخ يوم 5 سبتمبر ايلول 2018. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز (reuters_tickers)