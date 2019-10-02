الحلة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر بالشرطة لرويترز إن العراق فرض حظر التجول في مدن الناصرية والعمارة والحلة بجنوب البلاد، وسط تجدد احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى العنف وانتشرت في أنحاء البلاد.
واشتبك المحتجون مع قوات الأمن وفي بعض الأنحاء أحرقوا مباني حكومية وحزبية. وأفادت مصادر أخرى في الشرطة بتبادل لإطلاق النار بين المحتجين وقوات الأمن في الناصرية، ثم جرى نشر قوات مكافحة الإرهاب بعدما فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.
(تغطية صحفية علي الربيعي - شارك في التغطية عارف محمد من البصرة - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير)