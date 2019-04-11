هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 09:41 ص

محتجون خلال حشد يطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي أمام وزارة الدفاع في الخرطوم يوم الأربعاء. صورة لرويترز. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف).

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - ذكرت مصادر بالحكومة السودانية ووزير بولاية شمال دارفور يوم الخميس أن الرئيس عمر البشير تنحى وأن مشاورات تجري لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد.

ونسبت قناة الحدث التلفزيونية ومقرها دبي إلى عادل محجوب حسين وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية شمال دارفور قوله "هناك مشاروات تتم لتكوين مجلس عسكري لاستلام السلطة بعد تنحي الرئيس البشير".

وأكدت مصادر سودانية النبأ في تصريحات لرويترز وقالت إن البشير محتجز في القصر الرئاسي تحت حراسة مشددة.

وقال التلفزيون الرسمي إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم.

وقال الإعلان الذي بثه التلفزيون "بيان هام من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكر شاهد من رويترز أن جنودا داهموا مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير في الخرطوم. والحركة الإسلامية هي المكون الرئيسي للحزب الحاكم في البلاد.

من جهة أخرى قال شاهد من رويترز إن قوات من الجيش وأجهزة الأمن انتشرت في محيط وزارة الدفاع وعلى طرق رئيسية وجسور في العاصمة، مضيفا أن الآلاف تدفقوا إلى موقع اعتصام خارج وزارة الدفاع.

وخرج عشرات الآلاف في مسيرات في وسط الخرطوم ابتهاجا بالنبأ وهتفوا بشعارات مناهضة للبشير.

وهتف المحتجون عند وزارة الدفاع "سقطت سقطت.. انتصرنا".

ويبث التلفزيون والإذاعة الرسميان موسيقى وطنية.

وتصاعدت الأزمة الراهنة في السودان منذ مطلع الأسبوع بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.

واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات كانوا يحاولون فض الاعتصام. وذكر وزير الإعلام نقلا عن تقرير للشرطة أن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم في الاشتباكات منهم ستة من القوات المسلحة.

وكانت شخصيات من المعارضة قد دعت الجيش للمساعدة في التفاوض لإنهاء حكم البشير المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة عقود والانتقال نحو الديمقراطية.

(شارك في التغطية محمد الشريف - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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