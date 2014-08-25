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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2014 01:12 م 25 أغسطس 2014 - آخر تحديث - 13:12

تنبيه للمشتركين .. الصورة تتضمن مشاهد قد تؤذي المشاعر .. رجل فلسطيني ينتحب بجانب جثة قريبه الذي قتل في غارة جوية اسرائيلية بمشرحة مستشفى في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم الاثنين. تصوير: محمد سالم - رويترز. (reuters_tickers)